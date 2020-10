Inter, Conte: «Vidal? Posso chiedergli tutto. Ha risposto alla grande» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Conte, tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Le sue parole su Vidal Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Le sue parole su Arturo Vidal. «Posso chiedergli tutto. Se guardate le caratteristiche dei centrocampisti tanti ne hanno più di offensive che difensive. Questo mi porta a chiedere ad Arturo di occupare una posizione più strategica, ma sono veramente Contento perché ci ha portato personalità, esperienza, cattiveria. Anche lui ha dovuto giocare sempre, in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020), tecnico dell’, èvenuto in conferenza stampavigilia della gara contro il Parma. Le sue parole suAntonio, tecnico dell’, èvenuto in conferenza stampavigilia della gara contro il Parma. Le sue parole su Arturo. «. Se guardate le caratteristiche dei centrocampisti tanti ne hanno più di offensive che difensive. Questo mi porta a chiedere ad Arturo di occupare una posizione più strategica, ma sono veramentento perché ci ha portato personalità, esperienza, cattiveria. Anche lui ha dovuto giocare sempre, in ...

