Inter, Conte “Col Parma Lukaku e Sanchez sono out” (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Anche per questa giornata di Serie A i problemi in casa Inter non mancano. “Lukaku ha un fastidio muscolare. Lo ha accusato durante l'ultima partita di Champions, battendo una punizione. Per noi lui è molto importante, è un'assenza delicata, soprattutto nel momento che anche Alexis Sanchez non è al meglio, essendo tornato dalla Nazionale con dei problemi: anche lui non è pronto. Dobbiamo aspettare: non dobbiamo forzare i tempi di recupero. Stiamo recuperando altri giocatori dal virus. Possiamo fare bene. Dovremo fare bene”. Così, in conferenza stampa, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, alla vigilia della gara Interna di campionato contro il Parma. “Perisic ha anche giocato come punta. Ha le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Anche per questa giornata di Serie A i problemi in casanon mancano. “ha un fastidio muscolare. Lo ha accusato durante l'ultima partita di Champions, battendo una punizione. Per noi lui è molto importante, è un'assenza delicata, soprattutto nel momento che anche Alexisnon è al meglio, essendo tornato dalla Nazionale con dei problemi: anche lui non è pronto. Dobbiamo aspettare: non dobbiamo forzare i tempi di recupero. Stiamo recuperando altri giocatori dal virus. Possiamo fare bene. Dovremo fare bene”. Così, in conferenza stampa, il tecnico dei nerazzurri, Antonio, alla vigilia della garana di campionato contro il. “Perisic ha anche giocato come punta. Ha le ...

CarloCalenda : Come sopravvivere alla seconda ondata: 1) Evitare le litanie paternalistiche con autoassoluzione finale di #Arcuri;… - Inter : LIVE-??-La conferenza di Antonio Conte alla vigilia di #InterParma: seguila in diretta con noi ?? - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterBorussia, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! #UCL #UCLegacy ????… - FFunesto : @Light_INTER @Vatenerazzurro1 Conte non vuole vincere, vuol vincere a modo suo. Legittimo, per carità. Ma questo at… - intersilvia48 : @FcInterNewsit Caro Conte Pinamonti non è un giocatore da Inter e poi fai giocare #Eriksen potrebbe stupirti -