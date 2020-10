Il Papa all’Adnkronos: 'Sbaglia vescovo sui fedeli che con covid si disabituano ad andare in chiesa' (Di venerdì 30 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) su Notizie.it.

Adnkronos : ++ESCLUSIVA++ #PapaFrancesco all'#AdnKronos: 'Covid, corruzione, Benedetto...' - vaticannews_it : #28ottobre #PapaFrancesco all' #UdienzaGenerale , sulla prima #preghiera di Gesù nel giorno del suo battesimo, ha a… - Avvenire_Nei : Papa Francesco questa mattina ha incontrato i familiari dei pescatori di Mazara del Vallo che il 1° settembre sono… - zazoomblog : Il Papa all’Adnkronos: Benedetto è uomo buono incarna santità per me padre e fratello’ -… - fcolarieti : Papa Francesco all'AdnKronos: 'Covid, corruzione, Benedetto...' -