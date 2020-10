Gaia e Camilla, colpo di scena al processo a Pietro Genovese. Il giudice vuole altre indagini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un colpo di scena: l'attesa sentenza nei confronti di Pietro Genovese è stata rinviata. Trascorsi 10 mesi dalla tragedia avvenuta nel cuore della movida di Roma Nord, quando l'auto guidata dal ventunenne ha travolto e ucciso le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, il Tribunale di piazzale Clodio ha prorogato il processo celebrato con rito abbreviato chiedendo al pm di approfondire le indagini. E il figlio del regista Paolo Genovese, già vincitore del David di Donatello, dovrá attendere ancora 15 giorni prima di essere riconosciuto o meno colpevole del duplice omicidio stradale avvenuto la notte tra il 22 e il 23 dicembre scorso in Corso Francia. Quella notte la Renault Kaleos guidata dal ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Undi: l'attesa sentenza nei confronti diè stata rinviata. Trascorsi 10 mesi dalla tragedia avvenuta nel cuore della movida di Roma Nord, quando l'auto guidata dal ventunenne ha travolto e ucciso le due sedicenniVon Freymann eRomagnoli, il Tribunale di piazzale Clodio ha prorogato ilcelebrato con rito abbreviato chiedendo al pm di approfondire le. E il figlio del regista Paolo, già vincitore del David di Donatello, dovrá attendere ancora 15 giorni prima di essere riconosciuto o meno colpevole del duplice omicidio stradale avvenuto la notte tra il 22 e il 23 dicembre scorso in Corso Francia. Quella notte la Renault Kaleos guidata dal ...

tempoweb : #Gaia e #Camilla, colpo di scena al processo a #PietroGenovese. Il giudice vuole altre indagini #roma #30ottobre… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Gaia e Camilla. Attesa della sentenza. Genovese rischia una pena di 5 anni #storieitaliane @eleonoradaniele https://t… - GinevraCardinal : Servizio di Rai3 sulla sentenza per il terribile caso di Gaia a Camilla, e quello sciroccato di Paolini appiccicato… - Notiziedi_it : Gaia e Camilla, Gabriella Saracino: «Vogliamo giustizia e non vendetta» - Soverato : Processo Genovese, l’avvocato dell’AIFVS Rapattoni: “Non vogliamo vendetta, ma giustizia per Gaia e Camilla” -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Camilla Gaia e Camilla morte nell'incidente a Corso Francia: rinviata la sentenza su Pietro Genovese Il Messaggero Gaia e Camilla, nessuna sentenza per Pietro Genovese. Il giudice vuole sentire prima periti e testimoni sull'incidente di corso Francia

Per il 20enne, accusato di duplice omicidio stradale, il pubblico ministero aveva chiesto 5 anni di carcere, in considerazione del rito abbreviato (che prevede uno sconto di un terzo della pena) e ...

Gaia e Camilla, colpo di scena al processo a Pietro Genovese. Il giudice vuole altre indagini

Trascorsi 10 mesi dalla tragedia avvenuta nel cuore della movida di Roma Nord, quando l’auto guidata dal ventunenne ha travolto e ucciso le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, il ...

Per il 20enne, accusato di duplice omicidio stradale, il pubblico ministero aveva chiesto 5 anni di carcere, in considerazione del rito abbreviato (che prevede uno sconto di un terzo della pena) e ...Trascorsi 10 mesi dalla tragedia avvenuta nel cuore della movida di Roma Nord, quando l’auto guidata dal ventunenne ha travolto e ucciso le due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, il ...