Festa con 15 persone in una stazione di servizio: così aggirano il nuovo Dpcm in provincia di Bari (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una vicenda piuttosto singolare si è verificata sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. Secondo quanto riportato da Repubblica, nella giornata di giovedì 29 ottobre 15 persone erano presenti ad una Festa organizzata presso una stazione di servizio, come testimoniato da alcuni scatti postati sul web. Una trovata piuttosto particolare per aggirare il nuovo Dpcm, il quale prevede che le stazioni di servizio con punto ristoro non chiudano alle 18. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una vicenda piuttosto singolare si è verificata sulla A14 ad Acquaviva delle Fonti indi. Secondo quanto riportato da Repubblica, nella giornata di giovedì 29 ottobre 15erano presenti ad unaorganizzata presso unadi, come testimoniato da alcuni scatti postati sul web. Una trovata piuttosto particolare per aggirare il, il quale prevede che le stazioni dicon punto ristoro non chiudano alle 18.

