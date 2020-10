Dopo Nizza islamici scendono in piazza a Berlino e gridano “Allah Akbar” (Video) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Berlino, 30 ott – Con l’Europa ancora scossa per la strage islamista di Nizza, non hanno perso tempo i musulmani di Berlino a scendere in strada per urlare il loro caratteristico «Allah Akbar». Come riporta il Tagesspiegel, il fatto è avvenuto ieri sera a Neukölln, il quartiere multietnico della capitale tedesca. Secondo i dati resi noti dalla polizia, circa 150 manifestanti si sono riversati in piazza, e più precisamente a Hermannplatz, per dar vita a un sit-in durante il quale ha avuto luogo un comizio e sono stati scanditi cori contro la Francia «islamofoba». Contro l’«islamofobia» della Francia Stando sempre alle forze dell’ordine, i manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro le vignette di Charlie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ott – Con l’Europa ancora scossa per la strage islamista di, non hanno perso tempo i musulmani dia scendere in strada per urlare il loro caratteristico «Allah Akbar». Come riporta il Tagesspiegel, il fatto è avvenuto ieri sera a Neukölln, il quartiere multietnico della capitale tedesca. Secondo i dati resi noti dalla polizia, circa 150 manifestanti si sono riversati in, e più precisamente a Hermannplatz, per dar vita a un sit-in durante il quale ha avuto luogo un comizio e sono stati scanditi cori contro la Francia «islamofoba». Contro l’«islamofobia» della Francia Stando sempre alle forze dell’ordine, i manifestanti sono scesi inper protestare contro le vignette di Charlie ...

matteosalvinimi : Cadute numerose persone, tra cui una donna di 70 anni, l’assassino ha infierito in modo brutale. La polizia lo ha c… - matteorenzi : L’ho detto la settimana scorsa per Samuel Paty. Lo ripeto oggi dopo i drammatici fatti di #Nizza: quello che sta ac… - rtl1025 : ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un b… - nic_fornari : RT @BeyondTrends20: #Lamorgese nella bufera dopo l'attentato di #Nizza: l'attentatore era sbarcato a #Lampedusa e fuggito verso la Francia.… - tg2rai : A #Nizza il giorno dopo l'attentato, la #Francia piange le sue vittime. Indagine dell'antiterrorismo per ricostruir… -