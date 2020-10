De Luca e la bambina “cresciuta dalla mamma con latte e plutonio”: il video è reale (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nostri lettori ci chiedono di verificare una battuta pronunciata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per rispondere alla protesta di una mamma contro la chiusura delle scuole materne. Secondo il titolo riportato dai quotidiani De Luca avrebbe replicato a quanto riferito dalla mamma, che avrebbe raccontato che la sua bambina sente un forte desiderio di frequentare la scuola: “Sua figlia è un OGM” per poi aggiungere: “Cresciuta con latte e plutonio”. La sua affermazione è stata ripresa dai principali quotidiani nazionali, da Fatto Quotidiano a Huffington Post. Riportiamo la trascrizione: Ho visto una mammina con una bella mascherina di tendenza, occhi fuggitivi, dire ad un intervistatore tv ... Leggi su bufale (Di venerdì 30 ottobre 2020) I nostri lettori ci chiedono di verificare una battuta pronunciata dal governatore della Campania Vincenzo Deper rispondere alla protesta di unacontro la chiusura delle scuole materne. Secondo il titolo riportato dai quotidiani Deavrebbe replicato a quanto riferito, che avrebbe raccontato che la suasente un forte desiderio di frequentare la scuola: “Sua figlia è un OGM” per poi aggiungere: “Cresciuta cone plutonio”. La sua affermazione è stata ripresa dai principali quotidiani nazionali, da Fatto Quotidiano a Huffington Post. Riportiamo la trascrizione: Ho visto una mammina con una bella mascherina di tendenza, occhi fuggitivi, dire ad un intervistatore tv ...

fattoquotidiano : De Luca e la mamma contraria allo stop delle scuole: ‘Ha l’unica bambina al mondo che vuole andare. Sarà ogm, cresc… - chiadegli : Stai a vedere se spetti a me difendere quel teatrino grottesco di De Luca. Quello che non si capisce o si fa finta… - Bufalenet : I nostri lettori ci chiedono di verificare una battuta pronunciata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca … - minuscola1 : A De Luca vorrei dire che quella bambina non è l'unica a piangere perché vuole andare a scuola,le mie 2 bimbe piang… - AltriMondiGazza : VIDEO #DeLuca show: 'Intervistano l'unica #bambina al mondo che vuole andare a #scuola. È un Ogm' #coronavirus… -