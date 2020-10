Coronavirus, l’allarme dei medici ospedalieri del Piemonte: “In Regione serve un lockdown totale, prevedibile collasso del sistema” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una situazione “tra le più problematiche a livello nazionale”, tanto da provocare nel breve periodo “il collasso del Sistema sanitario regionale”. Per i medici ospedalieri del Piemonte, la Regione è a un passo dal baratro. Perciò è “necessario introdurre un lockdown totale” su tutto il territorio regionale. Lo sostiene la Segreteria Anaao Assomed Piemonte, l’associazione maggiormente rappresentativa dei medici ospedalieri, in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e al governatore Alberto Cirio. “La seconda ondata della pandemia di Sars-Cov 2 si sta rivelando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una situazione “tra le più problematiche a livello nazionale”, tanto da provocare nel breve periodo “ildel Sistema sanitario regionale”. Per idel, laè a un passo dal baratro. Perciò è “necessario introdurre un” su tutto il territorio regionale. Lo sostiene la Segreteria Anaao Assomed, l’associazione maggiormente rappresentativa dei, in una lettera inviata al ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e al governatore Alberto Cirio. “La seconda ondata della pandemia di Sars-Cov 2 si sta rivelando ...

