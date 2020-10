Coronavirus, la seconda ondata 'risparmia' Bergamo: aumento curva contenuto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Bergamo, 30 ottobre 2020 - Il rapporto positivi/tamponi in provincia di Bergamo è attorno al 7-8% , ben lontano dai dati regionale e nazionale , ieri rispettivamente 17,1% e 13,3% , Lo rende noto Ats ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ottobre 2020 - Il rapporto positivi/tamponi in provincia diè attorno al 7-8% , ben lontano dai dati regionale e nazionale , ieri rispettivamente 17,1% e 13,3% , Lo rende noto Ats ...

fattoquotidiano : Coronavirus, anche la Svezia nel pieno della seconda ondata: oltre 3200 contagi. È record - ilpost : L’ospedale di Bergamo è in attesa - myrtamerlino : Chi dorme in ambulanza dopo un turno estenuante, chi piange per una #crisi che questa volta, con la seconda ondata,… - Gazzettadmilano : Coronavirus e seconda ondata, parola all’infettivologo, a cura di Auxologico. - codeghino10 : RT @qn_giorno: #coronavirus , la seconda ondata 'risparmia' Bergamo: aumento curva contenuto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus seconda Coronavirus, quando arriveremo al picco dei contagi? Forse entro Natale Corriere della Sera Disturbi alimentari: “Il lockdown li aggrava"

I più vulnerabili secondo questa ricerca sono gli affetti da bulimia nervosa ... ma in quest’ultimi l’impatto negativo del Covid-19 è stato minore. I pazienti affetti da binge eating hanno ...

CORONAVIRUS: VERI’, “SISTEMA SANITARIO GARANTISCE POSTI LETTO”

PESCARA – “Non siamo in una fase allarmante, né in una situazione critica, ma il numero dei contagi continua a crescere. Siamo ancora in grado di gestire sia i positivi a livello territoriale che in o ...

I più vulnerabili secondo questa ricerca sono gli affetti da bulimia nervosa ... ma in quest’ultimi l’impatto negativo del Covid-19 è stato minore. I pazienti affetti da binge eating hanno ...PESCARA – “Non siamo in una fase allarmante, né in una situazione critica, ma il numero dei contagi continua a crescere. Siamo ancora in grado di gestire sia i positivi a livello territoriale che in o ...