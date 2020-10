Capelli over 60: 20 tagli da provare subito (Di venerdì 30 ottobre 2020) Meglio non improvvisare dopo i 60 anni, dicono gli esperti. Perché anche quello che in apparenza sembra essere un taglio facile, portato con uno styling messy, come il caschetto spettinato di Sharon Stone o di Alba Parietti, in realtà nasconde uno studio chirurgico di volumi e forme: «È un lavoro da fare con cura e pazienza poiché i capelli sono spesso usati per nasconderci», spiega Sergio Carlucci, Co-Founder di TONI&GUY Italia. «In questo caso i capelli saranno usati per enfatizzare la nostra personalità e dire al mondo, ecco sono pronta a godermi con serenità la vita. Parlare di un taglio in particolare può essere riduttivo, visto che ogni volto ha il suo, ma fra i più gettonati e facili da portare ci sono i pixie cut e i caschetti scalati». Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Meglio non improvvisare dopo i 60 anni, dicono gli esperti. Perché anche quello che in apparenza sembra essere un taglio facile, portato con uno styling messy, come il caschetto spettinato di Sharon Stone o di Alba Parietti, in realtà nasconde uno studio chirurgico di volumi e forme: «È un lavoro da fare con cura e pazienza poiché i capelli sono spesso usati per nasconderci», spiega Sergio Carlucci, Co-Founder di TONI&GUY Italia. «In questo caso i capelli saranno usati per enfatizzare la nostra personalità e dire al mondo, ecco sono pronta a godermi con serenità la vita. Parlare di un taglio in particolare può essere riduttivo, visto che ogni volto ha il suo, ma fra i più gettonati e facili da portare ci sono i pixie cut e i caschetti scalati».

soloversacexme : RT @VanityFairIt: Corto, ma non troppo. Molto «Sliding Doors» @Simo_Ventura - carpi_ale : RT @VanityFairIt: Corto, ma non troppo. Molto «Sliding Doors» @Simo_Ventura - Simobal05 : RT @VanityFairIt: Corto, ma non troppo. Molto «Sliding Doors» @Simo_Ventura - VanityFairIt : Corto, ma non troppo. Molto «Sliding Doors» @Simo_Ventura - FedMinday : Mi sto immaginando Jung-kook con il braccio tatuato, vestiti over size neri, capelli raccolti e il chupa chups viol… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli over Capelli over 60: 20 tagli da provare subito Vanity Fair Italia Simona Ventura taglia i capelli alla Gwyneth Paltrow in «Sliding Doors»

Il taglio anni '90 di Gwyneth Paltrow nel film «Sliding Doors» è intramontabile. E Simona Ventura, 55 anni, lo ha appena rispolverato per un cambio di look, dimostrando che è la soluzione passepartout ...

Buon compleanno, Julia Roberts: maestra di capelli ricci!

Come uno dei best fashion moment di ogni epoca. L’abito da uomo over size e soprattutto quella massa di capelli voluminosi e ricci.

Il taglio anni '90 di Gwyneth Paltrow nel film «Sliding Doors» è intramontabile. E Simona Ventura, 55 anni, lo ha appena rispolverato per un cambio di look, dimostrando che è la soluzione passepartout ...Come uno dei best fashion moment di ogni epoca. L’abito da uomo over size e soprattutto quella massa di capelli voluminosi e ricci.