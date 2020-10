Anticiclone invade l’Italia, arriva la bolla calda africana (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una vasta campana anticiclonica protegge parte dell’Europa Centro-Occidentale, con massimi di pressione posizionati tra la Penisola Iberica e la Francia Meridionale. Il robusto Anticiclone ingloba anche l’Italia, dando avvio ad una lunga sequenza di giornate stabili. L’Italia si trova al momento lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico, ma il cuore della struttura anticiclonica tenderà a collocarsi, nel weekend, più a ridosso dell’Italia. Si rafforzerà così ulteriormente il meteo stabile. Robusto Anticiclone si porta sull’ItaliaLa giornata di oggi, venerdì 30 ottobre, trascorre con tempo stabile anche se non ovunque soleggiato. Si segnala il transito di veli di nubi alte innocue convogliati da un debole flusso settentrionale in quota, che scorre sul bordo orientale ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una vasta campana anticiclonica protegge parte dell’Europa Centro-Occidentale, con massimi di pressione posizionati tra la Penisola Iberica e la Francia Meridionale. Il robustoingloba anche l’Italia, dando avvio ad una lunga sequenza di giornate stabili. L’Italia si trova al momento lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico, ma il cuore della struttura anticiclonica tenderà a collocarsi, nel weekend, più a ridosso dell’Italia. Si rafforzerà così ulteriormente il meteo stabile. Robustosi porta sull’ItaliaLa giornata di oggi, venerdì 30 ottobre, trascorre con tempo stabile anche se non ovunque soleggiato. Si segnala il transito di veli di nubi alte innocue convogliati da un debole flusso settentrionale in quota, che scorre sul bordo orientale ...

IbraStyle83 : Meteo: PROSSIMI GIORNI, ANTICICLONE SAHARIANO verso l'ITALIA, ma NON sarà CALDO per tutti - ilmeteoit : Si fa strada un #PODEROSO #ANTICICLONE #AFRICANO, ma gli effetti NON saranno uguali per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Anticiclone invade Anticiclone invade l’Italia, arriva la bolla calda africana Meteo Giornale Anticiclone invade l’Italia, arriva la bolla calda africana

Il robusto anticiclone ingloba anche l’Italia, dando avvio ad una lunga sequenza di giornate stabili. L’Italia si trova al momento lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico, ma il cuore ...

Meteo: Venerdì e WEEKEND di HALLOWEEN-OGNISSANTI, Arriva l'ANTICICLONE AFRICANO, ma ci sarà EFFETTO TALPA

Weekend di Halloween e Ognissanti con l'estate di San Martino e l'effetto Talpa Nei prossimi giorni arriva l'anticiclone africano. L'ulteriore consolidamento di un'area di alta pr ...

Il robusto anticiclone ingloba anche l’Italia, dando avvio ad una lunga sequenza di giornate stabili. L’Italia si trova al momento lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico, ma il cuore ...Weekend di Halloween e Ognissanti con l'estate di San Martino e l'effetto Talpa Nei prossimi giorni arriva l'anticiclone africano. L'ulteriore consolidamento di un'area di alta pr ...