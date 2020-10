Vuelta a España 2020, Sam Bennett: “Sono davvero contento di vincere su un arrivo dove ha trionfato anche Sean Kelly” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sam Bennett serve il bis nella nona tappa della Vuelta a España 2020 che prevedeva l’arrivo ad Aguilar de Campoo. Lo sprinter irlandese ha conquistato ambedue gli arrivi per ruote veloci che i corridori hanno trovato in questa prima settimana e mezzo del grande giro spagnolo. In questo modo, l’alfiere della Quick-Step ha già pareggiato il numero di successi raccolti l’anno scorso e ora avrà altri dieci giorni per migliorare il bottino. A fine tappa Bennett ha commentato lo sprint odierno ai microfoni di Eurosport. Queste le sue parole: “Quello odierno era uno sprint davvero difficile poiché l’arrivo tirava all’insù e avevamo il vento in faccia. Ho voluto fortemente questa vittoria e il team mi ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Samserve il bis nella nona tappa dellaa Españache prevedeva l’ad Aguilar de Campoo. Lo sprinter irlandese ha conquistato ambedue gli arrivi per ruote veloci che i corridori hanno trovato in questa prima settimana e mezzo del grande giro spagnolo. In questo modo, l’alfiere della Quick-Step ha già pareggiato il numero di successi raccolti l’anno scorso e ora avrà altri dieci giorni per migliorare il bottino. A fine tappaha commentato lo sprint odierno ai microfoni di Eurosport. Queste le sue parole: “Quello odierno era uno sprintdifficile poiché l’tirava all’insù e avevamo il vento in faccia. Ho voluto fortemente questa vittoria e il team mi ha ...

