Uk, Corbyn sospeso dal Labour dopo report sull’antisemitismo: “Gravi carenze nell’affrontarlo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gravi carenze nella “leadership del partito nell’affrontare l’antisemitismo” e procedure “inadeguate” nell’affrontare le denunce. Per questo il partito laburista britannico ha deciso la sospensione di Jeremy Corbyn, e ha messo nel mirino i suoi commenti relativi al rapporto indipendente sull’antisemitismo nel partito. “Di fronte a suoi commenti di oggi e al loro mancato ritiro, il partito laburista ha sospeso Jeremy Corbyn in attesa dell’esito di una indagine”, ha detto un portavoce del partito, dopo che l’ex leader aveva dichiarato che il rapporto ha “ingigantito il problema per motivi politici”. La sospensione di Corbyn arriva dopo la pubblicazione di un rapporto dell’Equality ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gravinella “leadership del partito nell’affrontare l’antisemitismo” e procedure “inadeguate” nell’affrontare le denunce. Per questo il partito laburista britannico ha deciso la sospensione di Jeremy, e ha messo nel mirino i suoi commenti relativi al rapporto indipendente sull’antisemitismo nel partito. “Di fronte a suoi commenti di oggi e al loro mancato ritiro, il partito laburista haJeremyin attesa dell’esito di una indagine”, ha detto un portavoce del partito,che l’ex leader aveva dichiarato che il rapporto ha “ingigantito il problema per motivi politici”. La sospensione diarrivala pubblicazione di un rapporto dell’Equality ...

