The Rookie 3 a rischio? Almeno cinque casi positivi di Covid nella troupe

Il set di The Rookie 3 rischia di chiudere di nuovo a causa del Covid. Le riprese e la conseguente messa in onda della terza stagione, confermata lo scorso maggio, sono slittate in autunno, permettendo così alla produzione di poter lavorare con tutte le dovute precauzioni. A differenza di diversi show della ABC, tra cui Grey's Anatomy e Station 19, che debutteranno con le nuove stagioni a novembre, il crime poliziesco con protagonista Nathan Fillion sta affrontando diversi problemi, ed è solo l'ultimo della lunga lista di produzioni ad essere colpite dalla pandemia. Variety riporta che Almeno cinque membri della troupe sono risultati positivi al test per il coronavirus. Nonostante tutto, il produttore dello show, Entertainment One ha deciso comunque di ...

USF2000, St. Petersburg

Marco Cortesi Rookie sugli scudi nella finalissima del campionato USF2000 2020. Il danese Christian Rasmussen già matematicamente campione, ha chiuso con un ritiro per un contatto nei primi ...

Guida serie TV del 30 ottobre: The Rookie, All Rise, Bull. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Marco Cortesi Rookie sugli scudi nella finalissima del campionato USF2000 2020. Il danese Christian Rasmussen già matematicamente campione, ha chiuso con un ritiro per un contatto nei primi ...