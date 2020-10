Terrore a Nizza | sono due i decapitati col coltello al grido Allah Akbar

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Sarebbero due le persone decapitate con unnella cattedrale Notre Dame nel centro di, in Avenue Jean-Medecin. Una donna e un uomo uccisi da un terrorista che avrebbe urlato "". Ci sarebbe un altra persona uccisa, anche se non è ancora confermato. È il secondo attacco simile che avviene in Francia in poco tempo: già dieci giorni fa nella banlieue di Parigi era stato decapitato il professore Samuel Paty. L'attentatore sarebbe stato fermato. Ma si cercano eventuali complici che potrebbero essere fuggiti. Il presidente francese Emanuel Macron sarebbe già arrivato sul posto.