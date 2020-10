Tapis roulant a prezzo conveniente: denunciata 55enne milanese per truffa (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato una 55enne della provincia di Milano ritenuta responsabile del reato di “truffa”. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di un Tapis roulant in vendita su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 350 euro mediante ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (Av) – I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato unadella provincia di Milano ritenuta responsabile del reato di “”. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, veniva attratta daloltremododi unin vendita su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’acquirente il quale non esitava ad effettuare il pagamento di 350 euro mediante ...

