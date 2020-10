Samsung Galaxy A71, smartphone di fascia media con 151 euro di sconto su Amazon (Di giovedì 29 ottobre 2020) Su Amazon oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy A71 a 329 euro anziché 479,90 grazie a uno sconto del 32% che fa risparmiare 150,90 euro. Si tratta di uno smartphone di fascia media, caratterizzato da un ampio display OLED da 6,7 pollici e una piattaforma hardware di buona qualità, con processore octa-core, 6 GB di RAM e batteria da 4500 mAh, particolarmente appetibile dunque a quel prezzo. Il design dello smartphone è molto curato, con linee gradevoli, buoni materiali, un frontale caratterizzato da cornici di spessore contenuto e fotocamera frontale da ben 32 Mpixel integrata in un piccolo foro posto al centro, nella parte alta del display. Tutti accorgimenti che, assieme al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Suoggi è possibile acquistare ilA71 a 329anziché 479,90 grazie a unodel 32% che fa risparmiare 150,90. Si tratta di unodi, caratterizzato da un ampio display OLED da 6,7 pollici e una piattaforma hardware di buona qualità, con processore octa-core, 6 GB di RAM e batteria da 4500 mAh, particolarmente appetibile dunque a quel prezzo. Il design delloè molto curato, con linee gradevoli, buoni materiali, un frontale caratterizzato da cornici di spessore contenuto e fotocamera frontale da ben 32 Mpixel integrata in un piccolo foro posto al centro, nella parte alta del display. Tutti accorgimenti che, assieme al ...

