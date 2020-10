Rimpasto, anzi no. Il dietro le quinte del caos Pd (Di giovedì 29 ottobre 2020) Galeotta fu l’intervista di Matteo Renzi. dietro l’ultimatum del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci al premier Giuseppe Conte, “deve valutare, lei e non altri, se i singoli ministri sono adeguati alle emergenze che stiamo vivendo e sempre a lei chiedo la verifica, visto quello che si legge, della tenuta della maggioranza”, si cela una mattinata di fuoco a Palazzo Madama. Marcucci riunisce il gruppo alle 9 del mattino. La rassegna stampa ha una sola portata: l’intervista dell’ex premier e leader di Italia Viva a Repubblica in cui cannoneggia senza pietà Palazzo Chigi. “Inaccettabile”, sbuffano i più moderati. “Un delinquente”, chiosano altri. Come può il leader di un partito della maggioranza sparare a zero sul governo mentre il Paese scivola di nuovo verso l’incubo di un ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) Galeotta fu l’intervista di Matteo Renzi.l’ultimatum del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci al premier Giuseppe Conte, “deve valutare, lei e non altri, se i singoli ministri sono adeguati alle emergenze che stiamo vivendo e sempre a lei chiedo la verifica, visto quello che si legge, della tenuta della maggioranza”, si cela una mattinata di fuoco a Palazzo Madama. Marcucci riunisce il gruppo alle 9 del mattino. La rassegna stampa ha una sola portata: l’intervista dell’ex premier e leader di Italia Viva a Repubblica in cui cannoneggia senza pietà Palazzo Chigi. “Inaccettabile”, sbuffano i più moderati. “Un delinquente”, chiosano altri. Come può il leader di un partito della maggioranza sparare a zero sul governo mentre il Paese scivola di nuovo verso l’incubo di un ...

