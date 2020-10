Real Sociedad-Napoli, infortunio per Insigne: problema muscolare, esce dopo pochi minuti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Serata da dimenticare per Lorenzo Insigne. Nel primo tempo di Real Sociedad-Napoli, match valevole per la prima giornata dell’Europa League 2020/2021, il giocatore partenopeo ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto a chiedere il cambio dopo solamente venti minuti di gioco. Al suo posto Gattuso ha messo nella mischia Lozano, nelle prossime ore avverranno gli esami di rito ma quasi sicuramente il capitano del Napoli dovrà saltare il match di domenica contro il Sassuolo. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Serata da dimenticare per Lorenzo. Nel primo tempo di, match valevole per la prima giornata dell’Europa League 2020/2021, il giocatore partenopeo ha accusato unche l’ha costretto a chiedere il cambiosolamente ventidi gioco. Al suo posto Gattuso ha messo nella mischia Lozano, nelle prossime ore avverranno gli esami di rito ma quasi sicuramente il capitano deldovrà saltare il match di domenica contro il Sassuolo.

