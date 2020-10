Raffaella Carrà, poco fa il triste annuncio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Raffaella Carrà ha preso una decisione molto importante per lei e non solo. Ma di che cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli. La storia della televisione italiana. Può davvero essere riassunta così la carriera e la storia di Raffaella Carrà. Tanti i programmi che ha condotto e che hanno conquistato milioni di telespettatori, incollati di fronte al piccolo schermo. La conduttrice si è però presa un periodo di pausa molto lungo. Ma qual è il motivo? A fare chiarezza è stata la diretta interessata. Le sue parole hanno quindi attirato l’attenzione del mondo dei social network e non solo. La bionda presentatrice ha deciso di prendersi un anno di pausa dalla tv. (Continua..) Il tutto è senza alcun dubbio legato all’emergenza sanitaria creata dal Covid-19. Questo quindi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 ottobre 2020)Carrà ha preso una decisione molto importante per lei e non solo. Ma di che cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli. La storia della televisione italiana. Può davvero essere riassunta così la carriera e la storia diCarrà. Tanti i programmi che ha condotto e che hanno conquistato milioni di telespettatori, incollati di fronte al piccolo schermo. La conduttrice si è però presa un periodo di pausa molto lungo. Ma qual è il motivo? A fare chiarezza è stata la diretta interessata. Le sue parole hanno quindi attirato l’attenzione del mondo dei social network e non solo. La bionda presentatrice ha deciso di prendersi un anno di pausa dalla tv. (Continua..) Il tutto è senza alcun dubbio legato all’emergenza sanitaria creata dal Covid-19. Questo quindi ...

