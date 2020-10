Psicodramma Pd | Marcucci chiede il rimpasto Il sospetto | «Vuole Draghi premier | come Renzi»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Prima la sorpresa, poi lo sconcerto, infine il. È davvero un vortice di sensazioni quello che ha accolto, nel Pd, la sortita di un pezzo da novanta della nomenclatura internaAndrea. Il capogruppodem al Senato si era rivolto a Conte con toni ultimativindo nientemeno che la verifica di governo. E lo ha fatto nel bel mezzo dell’aula di Palazzo Madama in replica alche vi era andato per riferire delle misure anti-Covid. Per dire che più ufficiale di così non si potrebbe. E non è finita, perchéha invitato a ila valutare «se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza».ha chiesto la «verifica dei singoli ...