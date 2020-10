Pandemia | risparmi a rischio | l’avvertimento di Marco Rizzo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In tempo di, vacillano le sicurezze suie secondo il segretario del partito Comunista il governo farà un prelievo forzoso Denari aper gli italiani in questa seconda ondata di coronavirus che sta gettando ancora una volta il Paese nel baratro. Ne è convinto, segretario del Partito Comunista, che mette … L'articolo, l’avvertimento diproviene da YesLife.it.

Diego03981216 : @matteorenzi Per sconfiggere la pandemia, bisogna andare al voto, il virus mortale si chiama governo, oltre che all… - vincenz94704898 : @Letargo6 con le chiusure che avevano predisposto.. totali.. per finta pandemia.. e lo stato di guerra .. che gli d… - vincenz94704898 : @bottari12 la merkellona vuole i 1700 miliardi dei risparmi degli italiani.. la finta pandemia e lo stato di guerra… - LendryAnge : Ciao, prego che il Signore ci protegga e risparmi noi e le nostre famiglie da questa pandemia. Cerchiamo di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia risparmi

Il Sole 24 ORE

Con gli occhi dei mercati sempre puntati sulla preoccupante evoluzione della pandemia di Covid-19 ... stampa di presentazione dell'indagine Acri - Ipsos su 'Gli Italiani e il Risparmio', la conferenza ...In tempi di crisi e di pandemia e con l'incubo di un nuovo lockdown a chi non farebbero comodo 2600 euro? Eppure, nonostante i tempi, non ci ha pensato due volte l'uomo che ...