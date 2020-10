Omicidio Isabella Noventa: Freddy Sorgato rivela dove sarebbe morta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si torna a parlare dell’Omicidio di Isabella Noventa, segretaria di Albignasego, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La scomparsa della donna, il cui corpo non è mai stato trovato, sarebbe attribuibile a 3 personaggi coinvolti nella sua fine, tra cui l’ex Freddy Sorgato. È proprio lui che a poche settimane dall’inizio del dibattito del ricorso in Cassazione cambia la ricostruzione dell’Omicidio nella sua memoria difensiva. Secondo l’uomo, Isabella Noventa non sarebbe morta nella sua villa di via Sabbioni, ma in un campo poco distante. Freddy Sorgato: Isabella Noventa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Si torna a parlare dell’di, segretaria di Albignasego, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La scomparsa della donna, il cui corpo non è mai stato trovato,attribuibile a 3 personaggi coinvolti nella sua fine, tra cui l’ex. È proprio lui che a poche settimane dall’inizio del dibattito del ricorso in Cassazione cambia la ricostruzione dell’nella sua memoria difensiva. Secondo l’uomo,nonnella sua villa di via Sabbioni, ma in un campo poco distante....

mattinodipadova : Udienza in tribunale per l'ex camionista condannato per l’omicidio di Isabella. Il maresciallo sentito in aula: «A… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Isabella Omicidio Noventa, Freddy: “Isabella? Non l’ho uccisa in villa, è morta altrove” Fanpage.it Omicidio Isabella Noventa: Freddy Sorgato rivela dove sarebbe morta

Si torna a parlare dell’omicidio di Isabella Noventa, segretaria di Albignasego, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La scomparsa della donna, il cui corpo non è mai stato trovato, sarebbe ...

I Ris a Monterotondo Scalo: è il film su Yara Gambirasio

Proseguono le riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana ispirato alla morte di Yara Gambirasio. La troupe ...

Si torna a parlare dell’omicidio di Isabella Noventa, segretaria di Albignasego, uccisa tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La scomparsa della donna, il cui corpo non è mai stato trovato, sarebbe ...Proseguono le riprese del nuovo film di Marco Tullio Giordana ispirato alla morte di Yara Gambirasio. La troupe ...