Nuovo singolo dei Rolling Stones in arrivo: tutti gli indizi su Pride Before A Fall (Di giovedì 29 ottobre 2020) Probabilmente c'è del vero in quanto affermato da Keith Richards nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone: il 2020 potrebbe essere l'anno di un Nuovo singolo dei Rolling Stones. I due artisti, infatti, stanno lavorando a distanza per scrivere e registrare nuova musica. Ciò che vediamo oggi, e non senza meraviglia, è un video in cui Mick Jagger canta qualcosa di Nuovo. Il frontman ha pubblicato l'anteprima sui social e ha aggiunto soltanto 4 parole: Pride Before A Fall. Jagger è in ottima forma, canta e balla di fronte a un microfono circondato da tappeti e chitarre e su uno sfondo in 6/8 che profuma tanto di blues. I due comparsi e partners in crime si trovano nelle ...

