Morta la madre di Silvia Toffanin | era malata da tempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Lutto per la conduttrice di Verissimo. SuaGemma Parison,da, si è spenta quest’oggi in seguito a complicanze Secondo quanto riporto da l’«Ansa» ladella conduttrice, Gemma Parison, erada qualche mese e nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate. La riservatezza dellasulla sua vita privata impedisce di avere qualche notizia in più sulla malattia di sua. Si sa però che la conduttrice veneta è molto legata alla sua famiglia e che più volte aveva raccontato del grande sostegno ricevuto dai suoi genitori quando ha deciso di intraprendere la carriera ...

GossipItalia3 : Lutto per Silvia Toffanin: è morta la madre Gemma #gossipitalianews - NewsMondo1 : Morta la madre di Silvia Toffanin - infoitcultura : Silvia Toffanin colpita da un lutto: è morta la madre Gemma Parison - infoitcultura : Lutto per Silvia Toffanin: morta la madre. Chi era Gemma Parison - dtdeckeer : @morningstars_x il tuo ragionamento è più che giustissimo, love. Scusa se mi permetto, ma tua madre dovrebbe portar… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta madre

“Molte sono state pagate dalle proprietà di mia madre che non c’è più. È riprovevole e mi fa male che per una cosa che non ho fatto debba affrontare le spesa” ha dichiarato. Assolto in Cassazione dopo ...Grave lutto per Silvia Toffanin, colpita dalla morte della mamma Gemma Parison. La donna, come specificano le agenzie media che riportano la notizia, era malata da tempo. Silvia Toffani, 41 anni, è la ...