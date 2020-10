Milan-Sparta Praga | gol di Leao | ma che assist di Dalot | è 2-0 VIDEO

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Iltrova il gol del raddoppio. Nel match contro lo, valevole per la seconda giornata dell’Europa League 2020/2021, i rossoneri vanno in gol grazie ad un bellissimodi esterno destro diche trova alla perfezione il neo entrato Rafaelche fredda il portiere e sigla la rete del 2-0. In alto il

AntoVitiello : ??? verso Milan-Sparta Praga #MilanSpartaPraga @MilanNewsit - UEFAcom_it : La formazione ufficiale del Milan ???? SEGUI Milan-Sparta Praga con il nostro LIVE ?? - UEFAcom_it : Super gol di Brahim Diaz ?? Riuscirà il Milan a superare lo Sparta Praga? ???? #UEL | @acmilan - PianetaMilan : Milan-Sparta Praga 2-0, raddoppio di Leao: ma che assist di Dalot! - MonacoGP : Bel gioco pimpante del #Milan Sparta Praga davvero poca roba fino ad ora. Non molliamo e non caliamo di concentrazione ???? #MilanSparta -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sparta

MILAN MASSARA DONNARUMMA - Intervistato prima della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, il ds del Milan Frederic Massara, ha parlato del buon ...Sport - Si gioca alle 18,55 a San Siro. I precedenti sono 6: 2 volte in Coppa delle Coppe, 2 volte in Coppa UEFA e 2 volte in Champions League, con un bilancio positivo di 4 vittorie e 2 pareggi per ...