Luca Argentero insoddisfatto? “Mi aveva detto che non voleva fare l’attore”

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 ottobre 2020), ex concorrente del ‘GF’ e amato protagonista di ‘DOC’, continua a far parlare e questa volta un vip rivela un retroscena: “Miche nonl’attore‘, Fonte foto: Instagram (@)Famoso e molto apprezzato dal pubblico e dai suoi tantissimi telespettatori,è al centro dell’attenzione dei suoi tanti fan soprattutto grazie alla sua partecipazione alla fiction Rai ‘Doc – Nelle tue mani‘. Come sicuramente in tantissimi già sapranno, il noto attore arriva ad nel mondo dello spettacolo nel lontano 2003 quando prende parte ...