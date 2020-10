Lecce, Rossettini squalificato per blasfemia: il difensore non ci sta e racconta la sua verità (Di giovedì 29 ottobre 2020) Luca Rossettini non ci sta.Il difensore del Lecce, squalificato per un turno per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la partita contro il Cosenza, ha sentito il bisogno di negare di aver usato parole di questo tipo, evidenziando e sottolineando, in una nota pubblicata direttamente sul sito ufficiale del club giallorosso, come espressioni del genere non appartengano alla sua indole, alla sua educazione ed al suo modo di vivere e praticare la fede cristiana.Di seguito, la nota in questione."Con riferimento alla squalifica per una giornata comminata a mio carico dal Giudice Sportivo con la Decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 ottobre 2020 intendo precisare quanto segue. Il Provvedimento è stato assunto poiché “alzandosi dalla panchina, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lucanon ci sta.Ildelper un turno per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la partita contro il Cosenza, ha sentito il bisogno di negare di aver usato parole di questo tipo, evidenziando e sottolineando, in una nota pubblicata direttamente sul sito ufficiale del club giallorosso, come espressioni del genere non appartengano alla sua indole, alla sua educazione ed al suo modo di vivere e praticare la fede cristiana.Di seguito, la nota in questione."Con riferimento alla squalifica per una giornata comminata a mio carico dal Giudice Sportivo con la Decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 ottobre 2020 intendo precisare quanto segue. Il Provvedimento è stato assunto poiché “alzandosi dalla panchina, ...

