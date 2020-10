La maggioranza vuole il lockdown totale ma Conte frena: 'Aspettiamo 10 giorni' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il premier Conte, parlando con alcuni deputati dopo il question time a Montecitorio, ha spiegato che sarebbe necessario un maggior coordinamento a livello europeo. Lo spiega sull' Agi.it Giovanni Lamberti. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles. Domani il presidente del Consiglio parteciperà alla video conferenza informale ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il premier, parlando con alcuni deputati dopo il question time a Montecitorio, ha spiegato che sarebbe necessario un maggior coordinamento a livello europeo. Lo spiega sull' Agi.it Giovanni Lamberti. Nelle prossime ore e nei prossimici saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles. Domani il presidente del Consiglio parteciperà alla video conferenza informale ...

Il premier è preoccupato per lo scarso coordinamento fra i Paesi europei. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles ...

L'ala rigorista L'ala rigorista presto riaprirà la partita ma Conte anche ai sindacati ha smentito di volere ora una chiusura totale ... ha spiegato Conte ieri sera ai capigruppo della maggioranza che ...

