Imola ai box | sarà a porte chiuse Rispettate le norme | grave danno

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il governo non concede la deroga alla Regione. Il presidente dell'autodromo: "Gli sforzi fatti non sono bastati"

Quotidiano.net

di Enrico Agnessi In attesa di quella a scacchi, Imola sventola bandiera bianca: il Gran premio di Formula 1 dell’Emilia-Romagna, in programma sabato e domenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, si ...Perché? Probabilmente non era un granché come pilota!». Imola ha poi inciso sulla sua vita, spingendola a fare il medico. «Quando ero ragazzo, stavo sempre ai box ma invidiavo gli spettatori che si ...