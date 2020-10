TV7Benevento : Francia: Furlan, 'uccidere in chiesa atto di barbarie, vicini a comunità cattolica francese... -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Furlan

SassariNotizie.com

Solidarietà e vicinanza alla comunità cattolica francese. Uccidere delle persone inermi in un luogo di culto è quanto di più inumano possa esistere". Lo scrive su twitter la segretaria generale della ...FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BoT per 6,5 miliardi. Termine presentazione domande ore 11. - nell'ambito della terza edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria, terzo incontro di Generali ...