Fincantieri, Vard costruirà seconda unità fishery per russa Luntos (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Vard, controllata di Fincantieri, leader nella costruzione di navi specializzate, ha firmato un accordo per la progettazione e la costruzione di un'ulteriore unità fishery all'avanguardia per Luntos Co.Ltd, dalla quale aveva ricevuto un primo ordine nel 2019. Luntos è una società russa attiva nella pesca in acque profonde e opera al largo di Petropavlovsk-Kamchatsky, città dell'estremo Oriente russo, nella Far Eastern Russian Economic Fishing Zone e nel Mare di Bering occidentale. La nave, che sarà costruita presso il cantiere di Vung Tau, in Vietnam, con consegna prevista nel terzo trimestre del 2022, avrà una lunghezza di 87 metri e una larghezza di 18. Il progetto è stato adattato alle specifiche ...

