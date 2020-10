Figc | Gravina | “Protocollo Cts efficace | servono solo piccoli aggiustamenti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Abbiamo chiesto alcuniaggiustamenti per attualizzare il Protocollo, ma la sua efficacia passa dalla applicazione rigorosa“. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Gabriele, che nella serata di ieri si è riunito con la commissione medico scientifica della federazione, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, per discutere dell’attuale situazione in merito al Covid-19. “Il vostro contributo – ha proseguito il numero uno dellache ci ha tenuto a ringraziare tutti i componenti della commissione – è stato determinante per la conclusione della scorsa per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche”.