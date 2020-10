Emma Marrone, dalla parte di chi soffre: la cantante ci mette la faccia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questo articolo . La cantante Emma Marrone ha deciso di utilizzare i social per lanciare un messaggio di sostegno importante. Ecco di che si tratta. È stato sui social che la cantante Emma Marrone ha deciso di dare tutto il suo appoggio per una causa importante. La Marrone attualmente la vediamo impegnata in una nuova avventura del suo … Leggi su youmovies (Di giovedì 29 ottobre 2020) Questo articolo . Laha deciso di utilizzare i social per lanciare un messaggio di sostegno importante. Ecco di che si tratta. È stato sui social che laha deciso di dare tutto il suo appoggio per una causa importante. Laattualmente la vediamo impegnata in una nuova avventura del suo …

GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Compagna! vamos! @MarroneEmma ????????Emma Marrone . . . Mia per sempre - GuitarDaniele : Compagna! vamos! @MarroneEmma ????????Emma Marrone . . . Mia per sempre - verdecannella : SEGNATEVI QUESTE PAROLE prossimo singolo Mika ft. Emma Marrone - infoitcultura : X Factor, Manuel Agnelli su Emma Marrone rivela: “Ha fatto da collante” - icarvsplume : RT @ale22___: Emma Marrone sta zitta ed in silenzio incassa e poi boooom con classe ti risponde in maniera elegante. #xf2020 -