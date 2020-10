Due nuovi pacchetti di sticker WhatsApp a fine ottobre, non solo animati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli amanti degli sticker WhatsApp sono accontentati anche in questa ultima parte del mese di ottobre. Per loro ma anche per chi ancora non usa gli adesivi nelle chat, sono stati messi a disposizione due nuovi pacchetti di soluzioni. In particolar modo con l’aggiornamento 2.20.205.4 dell’app di messaggistica per Android sul Play Store, le novità sono davvero a portata di mano. Per quanto riguarda gli iPhone, allo stesso modo, le stesse opzioni sono già incluse nel servizio da un po’. Come si chiamano i nuovi sticker WhatsApp? Il primo ha un nome più che mai evocativo ossia “Cutie Pets”. Come facilmente intuibile, il pacchetto include dei dolci cuccioli che rappresentano diverse emozioni e stati ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli amanti deglisono accontentati anche in questa ultima parte del mese di. Per loro ma anche per chi ancora non usa gli adesivi nelle chat, sono stati messi a disposizione duedi soluzioni. In particolar modo con l’aggiornamento 2.20.205.4 dell’app di messaggistica per Android sul Play Store, le novità sono davvero a portata di mano. Per quanto riguarda gli iPhone, allo stesso modo, le stesse opzioni sono già incluse nel servizio da un po’. Come si chiamano i? Il primo ha un nome più che mai evocativo ossia “Cutie Pets”. Come facilmente intuibile, il pacchetto include dei dolci cuccioli che rappresentano diverse emozioni e stati ...

RaiUno : I due nuovi episodi de 'L'Allieva' 3 sono disponibili su @RaiPlay! CLICCA QUI - braccialer : RT @Internetfest: Il parlamentare ai tempi di Internet e l'ascesa dei tecno-populismi. Oggi e domani (h.15) due incontri online a cura di… - Aryan54273538 : RT @tommizeta__: Abbiamo assistito, in una settimana, alla nascita di due nuovi format: il 'Come dico io' e il 'Cazzo dici show'. La cosa… - LorenzaBullo : RT @mattinodipadova: Abbiamo provato i primi due dei quattro nuovi iPhone 12 appena lanciati da Apple. Ecco cosa cambia tra cose che arriva… - hznll28 : RT @tommizeta__: Abbiamo assistito, in una settimana, alla nascita di due nuovi format: il 'Come dico io' e il 'Cazzo dici show'. La cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Due nuovi Coronavirus. Due nuovi casi in Sevel AbruzzoLive.tv Di Brindisi: «La Sipro è pronta ad un ruolo di coordinamento»

L’analisi del presidente dell’agenzia dello sviluppo in questa fase di emergenza per l’economia «L’importante ruolo dei bandi a sostegno delle aziende ferraresi e la collaborazione con Unife» ...

Il pullmino in anticipo non c’è Così due fratellini restano a piedi

Il cambio di orario per l’uscita dalla scuola li lascia a piedi. L’appello del padre: garantire. il diritto ai servizi e allo studio ...

L’analisi del presidente dell’agenzia dello sviluppo in questa fase di emergenza per l’economia «L’importante ruolo dei bandi a sostegno delle aziende ferraresi e la collaborazione con Unife» ...Il cambio di orario per l’uscita dalla scuola li lascia a piedi. L’appello del padre: garantire. il diritto ai servizi e allo studio ...