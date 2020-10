Di Maio, accordi di Abramo contributo positivo per pace (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TEL AVIV, 29 OTT - "La firma degli accordi di Abramo rappresenta un contributo positivo verso la pace e la stabilità in Medio Oriente. Il progressivo avvicinamento del mondo arabo ad Israele ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TEL AVIV, 29 OTT - "La firma deglidirappresenta unverso lae la stabilità in Medio Oriente. Il progressivo avvicinamento del mondo arabo ad Israele ...

(ANSA) - TEL AVIV, 29 OTT - "La firma degli Accordi di Abramo rappresenta un contributo positivo ... Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa a Gerusalemme con il suo ...

