Criminalità organizzata, zio di un capoclan rimane ferito fuori dallo stadio partenopeo (Di giovedì 29 ottobre 2020) In un agguato avvenuto all'esterno dello stadio San Paolo di Napoli, un 63nne è rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba. Napoli, agguato all'esterno dello stadio San Paolo: ferito 63enne su Notizie.it.

