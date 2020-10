(Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 29 OTT - "che il-19, non se ne;": così il ct della Nazionale, Roberto, intervenuto a Sportlab per i 75 del Corriere dello Sport e ...

NicolaPorro : Il ct #Mancini pubblica una vignetta sul Covid. Ricciardi e i social si scatenano. @RicoAlessandro ci spiega perché… - fanpage : Roberto #Mancini ct del negazionismo: la vignetta sul Covid è da dimissioni - AnnalisaChirico : Ma davvero se critichi l’informazione ansiogena (virus virus e ancora virus!) sei ‘negazionista’? La follia del pen… - apetrazzuolo : IL C.T. - Mancini: 'Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più' - ScMotorieSelmi : Covid: Mancini, 'non se ne può più, speriamo finisca presto' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mancini

Guardando alla prossima stagione, e in attesa che gli stadi ritrovino il pubblico dopo la chiusura totale derivata dalle nuove restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, Mancini punta agli Europei ..."Speriamo che il Covid-19 finisca presto, non se ne può più": così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, intervenuto a Sportlab per i 75 del Corriere dello Sport e Tuttosport. "Ci vorrà tempo per ...