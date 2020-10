Covid, la polizia del Regno Unito: “Pronti a interrompere i cenoni di Natale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid, la polizia del Regno Unito: “Pronti a interrompere i cenoni di Natale” In queste settimane di repentina risalita di contagi da Covid-19 e con Germania e Francia che hanno imposto nuovi lockdown, in tanti si chiedono che fine farà il Natale: in Regno Unito, però, i cittadini sanno già la risposta, visto che la polizia ha fatto sapere di essere pronta a “interrompere i cenoni“. Nel Paese guidato da Boris Johnson, infatti, le norme anti-contagio prevedono assembramenti per massimo sei persone e in vista delle festività natalizie, in verità ancora abbastanza lontane, già adesso il ministro degli Alloggi Robert Jenrick, ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020), ladel: “Pronti adi Natale” In queste settimane di repentina risalita di contagi da-19 e con Germania e Francia che hanno imposto nuovi lockdown, in tanti si chiedono che fine farà il Natale: in, però, i cittadini sanno già la risposta, visto che laha fatto sapere di essere pronta a ““. Nel Paese guidato da Boris Johnson, infatti, le norme anti-contagio prevedono assembramenti per massimo sei persone e in vista delle festività natalizie, in verità ancora abbastanza lontane, già adesso il ministro degli Alloggi Robert Jenrick, ...

virginiaraggi : Proseguono i controlli in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso di questo weeken… - Agenzia_Ansa : #Covid, petardi contro la polizia e cassonetti incendiati in centro a #Roma - Agenzia_Ansa : #Covid A #Pesaro irruzione della polizia in un ristorante, 90 a tavola VIDEO #ANSA - patripatty5 : RT @LegaCamera: ??#Molteni: Il Governo chiude bar, ristoranti, piscine, palestre ma apre le porte delle galere e rimanda a casa 5000 detenu… - umbriaOn : #Terni, #assalto alle #ambulanze: preso il #responsabile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid polizia Covid: positivo comandante Polizia locale in Puglia La Gazzetta del Mezzogiorno "Viviamo in 5 in una stanza, mio figlio positivo ha dormito in auto". Ora andrà in un Covid hotel

La storia di una famiglia che vive a Perugia, in lista d'attesa per la casa popolare. Il papà del ragazzino: "Quella notte gli ho fatto ...

Cortei e scontri, ventisette indagati

La procura alza il tiro nei confronti dei manifestanti violenti: non più reati «comuni» come resistenza o danneggiamenti ma l’idea che dietro ci sia una regia per l’eversione ...

La storia di una famiglia che vive a Perugia, in lista d'attesa per la casa popolare. Il papà del ragazzino: "Quella notte gli ho fatto ...La procura alza il tiro nei confronti dei manifestanti violenti: non più reati «comuni» come resistenza o danneggiamenti ma l’idea che dietro ci sia una regia per l’eversione ...