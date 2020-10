Covid a Napoli, l'appello di seimila commercianti: ?«Lockdown subito, così salviamo il Natale» (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Il lockdown è evidentemente necessario almeno per la città di Napoli. E allora che venga decretato subito, con urgenza», seimila commercianti di Napoli e provincia hanno... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Il lockdown è evidentemente necessario almeno per la città di. E allora che venga decretato, con urgenza»,die provincia hanno...

GDF : #GDF #Napoli, emergenza #COVID-19: #sequestrati oltre 130mila #dispositivisanitari non a norma. 8mila erano destina… - Agenzia_Ansa : #Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Napoli e #Milano'. 'In queste città si può prendere il #virus anche al bar'… - RaiNews : Piazza del Plebiscito è stata invasa da decine di taxi, scuolabus e mezzi Ncc. La speranza, per questi lavoratori,… - rep_napoli : Gino Rivieccio: 'Al Cotugno con il Covid, combatto la polmonite con l'ironia' [di Conchita Sannino] [aggiornamento… - vivapenna : Intanto a #Stoccolma, tutto sembra scorrere normalmente: -