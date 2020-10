Coronavirus, Belgio: record assoluto di ricoveri (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Belgio, con 5.924 pazienti ricoverati negli ospedali del Paese, è stato superato il picco registrato il 9 aprile scorso, 5.759 ricoverati, durante la prima ondata della pandemia. Lo hanno reso noto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 ottobre 2020) In, con 5.924 pazienti ricoverati negli ospedali del Paese, è stato superato il picco registrato il 9 aprile scorso, 5.759 ricoverati, durante la prima ondata della pandemia. Lo hanno reso noto ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Belgio: record assoluto di ricoveri #belgio - MedicalScitech : RT @MedicalScitech: @MediasetTgcom24 Osservando le chart dei casi di Francia, Belgio, Italia (sarebbe utile verificare anche altri Paesi) s… - MedicalScitech : @MediasetTgcom24 Osservando le chart dei casi di Francia, Belgio, Italia (sarebbe utile verificare anche altri Paes… - cocchi2a : RT @Surfiniae: Coronavirus, record di contagi in Germania: oltre 16mila in 24 ore. Belgio, picco di ricoveri dall’aprile scorso https://t.c… - Surfiniae : Coronavirus, record di contagi in Germania: oltre 16mila in 24 ore. Belgio, picco di ricoveri dall’aprile scorso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Belgio Coronavirus, Belgio: record assoluto di ricoveri TGCOM Coronavirus, record di contagi in Germania: oltre 16mila in 24 ore. Belgio, picco di ricoveri dall’aprile scorso

I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert ...

Covid-19: in Germania e Belgio nuovi record di contagi

Numeri impressionanti e preoccupanti nei due Paesi europei dove ci si sta avvicinando ai livelli raggiunti durante la prima ondata ...

I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert ...Numeri impressionanti e preoccupanti nei due Paesi europei dove ci si sta avvicinando ai livelli raggiunti durante la prima ondata ...