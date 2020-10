Calciomercato Juventus: tesoretto Dybala porterebbe a due acquisti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Paulo Dybala continua ad essere presente nelle cronache sportive e di Calciomercato della Juventus. L’argentino non è ancora in una condizione fisica ottimale dopo lo stop muscolare che lo fermò durante l’ultima partita della scorsa stagione contro il Lione. Da allora Dybala ha fatto parlare di sé più che altro per la questione rinnovo, vista la sua assenza forzata dal campo. Paratici ha rassicurato tutti sull’accordo, ma le voci di una sua partenza intanto continuano a circolare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, anche il Milan in corsa per Sergio Ramos: gli sviluppi LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: Tielemans vicino ad essere blindato Nikola Milenkovic, difensore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Paulocontinua ad essere presente nelle cronache sportive e didella. L’argentino non è ancora in una condizione fisica ottimale dopo lo stop muscolare che lo fermò durante l’ultima partita della scorsa stagione contro il Lione. Da alloraha fatto parlare di sé più che altro per la questione rinnovo, vista la sua assenza forzata dal campo. Paratici ha rassicurato tutti sull’accordo, ma le voci di una sua partenza intanto continuano a circolare. LEGGI ANCHE:, anche il Milan in corsa per Sergio Ramos: gli sviluppi LEGGI ANCHE:: Tielemans vicino ad essere blindato Nikola Milenkovic, difensore della ...

calciomercatoit : ?? #Pirlo stecca ed un tifoso a sorpresa: 'VOGLIAMO #Ballardini!' ?? La risposta del mister ai nostri microfoni è tut… - calcioegossip : #calciomercato #calcio #JuveBarca #Juventus #Morata #fuorigioco Leggi su - AlbertoAlfi13 : Calciomercato Juventus, Condò: “Non è stata esaudita una richiesta di Pirlo…” - calciomercatoit : #Juventus, la 'Gazzetta dello Sport' su #Pirlo: 'Credito non inesauribile, si va verso la stretta finale' - calciomercatoit : #Juventus, #CristianoRonaldo punta la gara con lo #Spezia di domenica per il ritorno in campo -