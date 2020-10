Autostrade Meridionali | risultati in calo nei primi 9 mesi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Inovedel 2020 dievidenziano ricavi pari 51,7 milioni di euro, in diminuzione del 25,45% rispetto ainovedel 2019 (69,4 milioni di euro), “dovuta al decremento del traffico autostradale (-25,94%) per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19 e dei conseguenti impatti sulla mobilità di persone e mezzi”. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 10,99 milioni di euro, in diminuzione del 58,04% rispetto ai 26,18 milioni di euro dell’analogo periodo del 2019, “essenzialmente per effetto della riduzione dei ricavi da pedaggio ed ai maggiori interventi di manutenzione non ricorrente, parzialmente compensati da minori oneri concessori e costi del personale”. L’EBIT ...