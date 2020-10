Attentato Nizza, Conte: “Vile attacco, vicini ai fratelli francesi” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Almeno tre morti e una donna decapitata. L’Attentato a Nizza, nella basilica di Notre-Dame, ha rigettato la Francia nel terrore. L’Attentatore è stato catturato dalla polizia francese. Immediato il messaggio del premier italiano Giuseppe Conte, che con un messaggio sui social ha voluto esprimere la sua vicinanza e quella dell’intero paese alla Francia. “Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace – ha scritto il presidente del Consiglio – Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostri fratelli francesi. Nous Sommes Unis!”. L'articolo Attentato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 ottobre 2020) Almeno tre morti e una donna decapitata. L’, nella basilica di Notre-Dame, ha rigettato la Francia nel terrore. L’re è stato catturato dalla polizia francese. Immediato il messaggio del premier italiano Giuseppe, che con un messaggio sui social ha voluto esprimere la sua vicinanza e quella dell’intero paese alla Francia. “Il vileche si è consumato anon scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace – ha scritto il presidente del Consiglio – Le nostre certezze sono più forti di fanatismo, odio e terrore. Ci stringiamo ai familiari delle vittime e ai nostrifrancesi. Nous Sommes Unis!”. L'articolo...

Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Ansa: Le campane risuoneranno in tutte le chiese della #Francia alle 15 in segno di lutto dopo l'attentato di #Nizza #NotreDame… - marcoranieri72 : RT @isabellaisola3: Attentato #anticristiano nella Cattedrale di #NotreDame a #Nizza Tre morti e una di questi, una donna, è stata decapita… -