Arcuri | Con questo trend | in 20 giorni | dovremmo tracciare tutti gli italiani

Leggi su agi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - "Se ogni positivo in media ha dieci contatti stretti, oggi che i nuovi casi sono stati 26 mila260 mila contatti. Se ilrestasse2 milioni e 600 contatti in diecie in poco più di 20tuti i cittadini". Lo ha detto in conferenza stampa il commissario all'emergenza Covid 19 Domenicosottolineando che si tratterebbe di un "lavoro gigantesco e non realizzabile". Dobbiamomuoverci il meno possibile Poi l'allarme: "La crescita del contagio non è mai stata così impetuosa. Fa meno danni, ma se non raffreddiamo la curva, nessun ...