Anziano muore in ospedale in condizioni misteriose: fermato nipote infermiere (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Un 49enne di Paderno Dugnano , comune al confine tra Milano e la Brianza, è stato fermato dai carabinieri perché considerato responsabile della morte dello zio della moglie ,... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ottobre 2020 - Un 49enne di Paderno Dugnano , comune al confine tra Milano e la Brianza, è statodai carabinieri perché considerato responsabile della morte dello zio della moglie ,...

Secondo l'accusa avrebbe manomesso il macchinario di infusione somministrando al malato una dose troppo elevata di sedativi ...

Milano, 29 ott. (askanews) - E' accusato di aver ucciso lo zio della moglie, un malato terminale 87enne deceduto il 10 ottobre scorso all'ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese, comune a Nord ...

Milano, 29 ott. (askanews) - E' accusato di aver ucciso lo zio della moglie, un malato terminale 87enne deceduto il 10 ottobre scorso all'ospedale G. Salvini di Garbagnate Milanese, comune a Nord ...