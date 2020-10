Amazon Luna, il servizio per giocare in streaming: la novità (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’azienda di e-commerce di Jeff Bezos è pronta ad una novità che farà impazzire tutti i gamer: si tratta di Amazon Luna. Scopriamo i dettagli Negli ultimi anni l’azienda di e-commerce di Jeff Bezos, Amazon, non si è limitata più alla ‘semplice’ vendita di prodotti ma ha offerto via via nuovi servizi. Tra questi c’è … L'articolo Amazon Luna, il servizio per giocare in streaming: la novità proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’azienda di e-commerce di Jeff Bezos è pronta ad una novità che farà impazzire tutti i gamer: si tratta di. Scopriamo i dettagli Negli ultimi anni l’azienda di e-commerce di Jeff Bezos,, non si è limitata più alla ‘semplice’ vendita di prodotti ma ha offerto via via nuovi servizi. Tra questi c’è … L'articolo, ilperin: la novità proviene da Inews.it.

lelenata : @OnTheWallsOf @GiorgiaMeloni È per capire perché sembra tu viva sulla luna. Si certo sono aumentati i consumi di ci… - infoitscienza : Uplay+ diventa Ubisoft+ e multipiattaforma, in beta con Stadia e Amazon Luna - infoitscienza : Ubisoft Plus: le novità del servizio in arrivo su Stadia e Amazon Luna - infoitscienza : Addio UPlay+: ora si chiama Ubisoft+ e arriva su Google Stadia e Amazon Luna - Console_Tribe : Uplay+ cambia nome in Ubisoft+, in arrivo su Amazon Luna e Google Stadia - -