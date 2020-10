A Trieste la protesta di Confcommercio-Fipe Fvg (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tovaglie imbandite, ma con i piatti girati al contrario. Il segno di una protesta silenziosa, quella della Confcommercio Fvg-Fipe, Federazione pubblici esercizi, mercoledì 28 ottobre in piazza Unità d’Italia a Trieste per trasmettere la contrarietà rispetto alle chiusure anticipate imposte dal Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. «Fateci lavorare», è la stata la richiesta del presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo nel sottolineare come siano state nuovamente penalizzate le stesse imprese messe all’angolo dal lockdown, «imprese che hanno investito per consentire ai clienti la sicurezza anti-Covid, che hanno rispettato le regole, ma che inspiegabilmente vengono accusate di una diffusione del virus che ha ben altre ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tovaglie imbandite, ma con i piatti girati al contrario. Il segno di unasilenziosa, quella dellaFvg-, Federazione pubblici esercizi, mercoledì 28 ottobre in piazza Unità d’Italia aper trasmettere la contrarietà rispetto alle chiusure anticipate imposte dal Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. «Fateci lavorare», è la stata la richiesta del presidente diFvg Giovanni Da Pozzo nel sottolineare come siano state nuovamente penalizzate le stesse imprese messe all’angolo dal lockdown, «imprese che hanno investito per consentire ai clienti la sicurezza anti-Covid, che hanno rispettato le regole, ma che inspiegabilmente vengono accusate di una diffusione del virus che ha ben altre ...

tg2rai : #Trieste teatro di una manifestazione pacifica di protesta. In piazza anche il sindaco della città e il governatore… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - nicotra_carlo : RT @DDurissini: Dalla mia città una protesta pacifica per difendere migliaia di posti di lavoro - DDurissini : Dalla mia città una protesta pacifica per difendere migliaia di posti di lavoro - juanjojambrina : ESPECTACULAR PROTESTA EN TRIESTE: hosteleros, gimnasios, comerciantes. No se resignan. Piazza Unità come una tavo… -