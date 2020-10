5 consigli per mantenere le gomme della tua auto in perfette condizioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’auto è uno dei veicoli che più usiamo tutti i giorni ed è quindi importante, se non fondamentale, avere una cura maniacale, specie dei pneumatici che ci consentono di spostarci agevolmente. Ma se ancora non le conoscevi, ci sono una serie di abitudini che ti permettono di mantenerli in buone condizioni. Basta solo seguire questi consigli molto efficaci e vedrai subito la differenza. Siamo sicuri che ti saranno molto utili. Una delle cose che devi fare costantemente è controllarne l’usura, in questo senso sarà fondamentale, anche controllarne la pressione. Questa operazione dev’essere fatta almeno una volta al mese e deve essere fatta a freddo. Altra cosa da controllare è lo stato di usura di ogni gomma. Se una si usura più di un’altra, allora ci sono dei problemi ... Leggi su virali.video (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’è uno dei veicoli che più usiamo tutti i giorni ed è quindi importante, se non fondamentale, avere una cura maniacale, specie dei pneumatici che ci consentono di spostarci agevolmente. Ma se ancora non le conoscevi, ci sono una serie di abitudini che ti permettono di mantenerli in buone. Basta solo seguire questimolto efficaci e vedrai subito la differenza. Siamo sicuri che ti saranno molto utili. Una delle cose che devi fare costantemente è controllarne l’usura, in questo senso sarà fondamentale, anche controllarne la pressione. Questa operazione dev’essere fatta almeno una volta al mese e deve essere fatta a freddo. Altra cosa da controllare è lo stato di usura di ogni gomma. Se una si usura più di un’altra, allora ci sono dei problemi ...

edizpiemme : 'Bravo quando parla, bravo quando scrive. Daniele Capezzone continua ad eccellere anche con i suoi buoni consigli p… - RegLombardia : I cittadini dell’area metropolitana milanese positivi al tampone per #Covid19 potranno accedere al servizio dell’At… - LegaSalvini : 'TENETE APERTE LE FINESTRE'. I GENIALI CONSIGLI DI REPUBBLICA PER AMMALARSI DI POLMONITE SENZA COVID - francofontana43 : Continuano i “buoni consigli” di Bertinotti. La lotta di classe continua, senza mai scordarsi di Marx. Ma nemmeno d… - vincenzolambia4 : RT @AngiKappa: Ho trovato nel cassetto dei ricordi questa foto:scattata 18 anni fa da #PinoScaccia al porto di Catania dove per la prima vo… -

Ultime Notizie dalla rete : consigli per Giornata mondiale risparmio: 7 consigli per meno sprechi in casa Adnkronos L’esame d’avvocato è tra meno di due mesi, ma ancora non si sa dove, come, né se si fa

Il ministero dell’Istruzione e del Lavoro hanno stabilito, in deroga, prove orali per l’abilitazione alle professioni. Ma per quella forense, che invece fa capo al ministero della Giustizia, ancora no ...

Il sindaco: preoccupato per i lavoratori del Galilei, del turismo e della cultura

Intervento in apertura del consiglio comunale «Spero che il Dpcm sia rivisto in alcune parti, ci sono settori della città ormai bloccati» ...

Il ministero dell’Istruzione e del Lavoro hanno stabilito, in deroga, prove orali per l’abilitazione alle professioni. Ma per quella forense, che invece fa capo al ministero della Giustizia, ancora no ...Intervento in apertura del consiglio comunale «Spero che il Dpcm sia rivisto in alcune parti, ci sono settori della città ormai bloccati» ...