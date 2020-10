Trono Over e Trono Classico Uomini e Donne: anticipazioni oggi 28 ottobre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come ogni giorno torna puntuale alle 14 e 45 su Canale 5 Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi conferma il suo successo impreziosito dalla novità di questa stagione. L’unione del Trono Over e del Trono Classico ha infatti reso ancora più imprevedibili le conoscenze tra i protagonisti del dating show di Mediaset. La domanda, che ogni giorno si ripete puntuale, è sempre la stessa: cosa succede oggi a Uomini e Donne? Non è mai facile capirlo, perché da quest’anno la redazione ha deciso di non fornire anticipazioni delle puntate successive. Ma ci si può sempre rifare alle puntate registrate per cercare di scovare la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Come ogni giorno torna puntuale alle 14 e 45 su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi conferma il suo successo impreziosito dalla novità di questa stagione. L’unione dele delha infatti reso ancora più imprevedibili le conoscenze tra i protagonisti del dating show di Mediaset. La domanda, che ogni giorno si ripete puntuale, è sempre la stessa: cosa succede? Non è mai facile capirlo, perché da quest’anno la redazione ha deciso di non forniredelle puntate successive. Ma ci si può sempre rifare alle puntate registrate per cercare di scovare la ...

